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Андрей Воронин: неприятная история с Самедовым

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин прокомментировал решение "Спартака" разорвать контракт с полузащитником Александром Самедовым.

По его словам, красно-белые поступили некрасиво.

"Самедов не заслужил к себе такого отношения со стороны "Спартака". У него оставалось полгода контракта. Человек отыграл на чемпионате мира, заслуженный мастер спорта. Становился чемпионом со "Спартаком", внес свою лепту в это чемпионство. Тем более Саша – воспитанник красно-белых. Неприятная история. Саша – мой друг," - отметил Воронин.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Воронин Самедов
Сегодня, 12:38
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(1)
#23  utekay  Россия (Сегодня, 15:52)
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online
Болеет за:
«Зенит»
в первый раз что ли? этож спортаг-свинарня!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#22  DROOZD  брянск (Сегодня, 15:37)
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Болеет за:
«Спартак»
Победоносный Зенит,
robinzen,
Дарова жопашники!
А че про Данни скажете?


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#21  Лечащий Врач  Москва (Сегодня, 15:35)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Gor68
Всегда бы так.

Видно настоящего коня,а не осла.Научите своих жеребят так себя вести


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#20  seryu  Москва (Сегодня, 15:23)
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Цитата: Победоносный Зенит
Вот такая ущербная командочка этот Зенит.


smile
Регистрация: 17.03.2009 [жалоба]
#19  Lols  Лондон (Сегодня, 15:14)
  • -5
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online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Не команда а просто подзаборное унылое, жалкое, убогое дерьмо
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#18  Kytarba  Сочи (Сегодня, 14:59)
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Болеет за:
«Химки»
Разговор позавчерашнего дня.Клуб пригласил нового тренера потому ,что результаты предыдущего тренера не устраивал.Ему обозначили какой результат он должен добиться с командой.После того, как тренер провел несколько тренировок и игр с командой он обозначил свой план действия по выполнению задачи ,в том числе и по кадрам кто из футболистов подходит и не подходит его футболу.Наоборот руководство "Спартака" поступило правильно и честно ,дала возможность футболисту играть в футбол в другой команде а не только тренироваться и не играть в "Спартаке" или вообще почему опытному заслуженному футболисту быть футбольной команде в качестве игрока ,если тренеру он как футболист не нужен.Времена сюси-пуси уже в истории ,сегодня или да или нет, слава богу футболистов много и владелец имеет возможность выбрать из футболистов тех кто по их мнению способен принести результат.. , нужен такой то игрок плачу ,не нужен спасибо ,пока и удачи тебе. Все правильно, это жизнь ,кто то недавно так сказал.) Самедов отличный игрок ,везде где бы он не играл был в числе лидеров и на поле и в не поля,как в клубе так и в сборной.При этом очень уважаемый футболист среди коллег футболистов. Болельщики?,да лично мне покуй болельщики ,футболистам тем более.Для клуба главное футболист, а не болельщик, для семьи футболиста главное он сам, кормилец семьи, а не болельщик куев,что он там думает и п1здит.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#17  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 14:49)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Не понимаю истерики, честно говоря.Ясно, что новый тренер не видит Самедова в составе.И что - из уважения к заслугам игрока следовало его оставить еще на полгода полировать скамейку? А сам-то он хочет такой благотворительности? Насколько я понимаю, Саша хочет еще поиграть. Расстались с ним хорошо, неустойку выплатили. Все чин чином. Всегда бы так. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#16  хэн  липецк (Сегодня, 14:46)
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
интересно.в чём некрасиво поступили?ну просидел бы он на скамейке до конца сезона за те же деньги.а так и деньги получил и есть возможность ещё поиграть и заработать.
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
#15  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 14:45)
  • 0
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Цитата: ljubljana
и чего тут красивого?послали накуй.а что б не орал - выплатили (хотя и так должны были). игрок то он и так дно был, но до сраптака дошло это уже к его старости


Ты чьё, животное? Ты зачем все это высказал? Для кого?

Одно хотел бы понять - коверкать название тебе в кайф? Не, правда интересно.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#14  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 14:38)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
И зачем он нужен???Сидеть на скамейке?Играть он уже не сможет.Деньги получил сполна и чо болелы с Конюшни и Бакланы засуетились.Особенно меня удивляют Бакланы,как они своих игроков выбрасывают известно всем,фамилии можно не перечислять,места не хватит!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#13  GS  Москва (Сегодня, 14:36)
  • -2
  •  (2)
online

Этому-то хохло3.14дору с чего неймется?
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#12  Riders1990  bunker (Сегодня, 14:34)
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Я согласен с Ворониным.Но чтобы не искать опять врагов в клубе,нужно понять.что возможно Самедов хотел играть постоянно,а Кононов видел его игроком скамейки.Вот они решили не чинить Самедову препятствия еще поиграть.При чем выплатив зарплату которую он еще не отыграл.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#11  ljubljana  Over here (Сегодня, 14:29)
  • -2
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Цитата: tar-tas
Сашку и зарплату вперед выплатили, и попрощались тепло - опять, блеать, не красиво!

и чего тут красивого?послали накуй.а что б не орал - выплатили (хотя и так должны были). игрок то он и так дно был, но до сраптака дошло это уже к его старости
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#10  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 14:15)
  • -3
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Дайте, же, дайте пообсуждать: правильно - не правильно, красиво - не красиво!! Зима, епта!

Послушать таких ворониных, так мы должны вечно "стариков" содержать, ленивых - терпеть, колченогих - учить, больных - лечить....

Сашку и зарплату вперед выплатили, и попрощались тепло - опять, блеать, не красиво!


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#9  Волжанин   (Сегодня, 14:10)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sammer
все равно ему выплатили зп за эти полгода. В чем смысл?

Сэкономили на еде и одежде
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#8  Sammer  DDR (Сегодня, 13:50)
  • -5
  •  (11)

Фото из раздевалки будет? стишки повара"прощай Легенда"?вопли "мы- свинья"?
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#7  Лето-рыбалка,мяч.  Россия (Сегодня, 13:47)
  • -3
  •  (5)

Цитата: rocker31
. Но с другой же стороны- не надо тогда кричать,что мы семья: "один,мол,за всех и т.п..." По-моему,надо искать баланс-чтоб всё было и профессионально и по-человечески,в то же время. В Спартаке,похоже,этот баланс пока ещё не найден

Он ушёл из Спартака в 21 год,а вернулся в 33.лучшие футбольные годы провёл в других клубах.какой тут баланс,какие проводы?
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
#6  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:42)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Типично свинарное отношение. У них там всё время так... Сектантский

свиноклуб. Все клянутся всем в любви - а их постоянно нахлобучивают в итоге... Вперед)))


--------------------
По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#5  Sammer  DDR (Сегодня, 13:19)
  • -4
  •  (14)

Тухлый клубишко((( Полгода могли дать доиграть, тем более, что как пишут- все равно ему выплатили зп за эти полгода. В чем смысл?

Демонстративно игрока в гавно макнуть?
Регистрация: 28.12.2018 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 13:13)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: femfs57
В чём некрасиво? тренер не видит его в команде, игрового времени у него не будет, к лету кончится контракт, который ему оплатят полностью. Какой смысл ему в команде ошиваться. Пусть спокойно устраивает дальнейшую жизнь. На пустом месте делают проблему.

А что насчёт легендарного Ещенко? Он-то наверное поболее принесёт пользы со своими крестами и 50% брака? Верно?
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  femfs57   (Сегодня, 13:09)
  • -3
  •  (11)

В чём некрасиво? тренер не видит его в команде, игрового времени у него не будет, к лету кончится контракт, который ему оплатят полностью. Какой смысл ему в команде ошиваться. Пусть спокойно устраивает дальнейшую жизнь. На пустом месте делают проблему.
Регистрация: 16.10.2018 [жалоба]
#2  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:01)
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Вот такая ущербная командочка.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#1  rocker31  К-G (Сегодня, 12:58)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
С одной стороны,футбол - это бизнес,и здесь нет места для сентиментов,как и на любом производстве: по каким-то причинам перестал давать,то что от тебя хотят видеть-сорри,извольте на выход,незаменимых нет. Всё понятно и логично. Но с другой же стороны- не надо тогда кричать,что мы семья: "один,мол,за всех и т.п..." По-моему,надо искать баланс-чтоб всё было и профессионально и по-человечески,в то же время. В Спартаке,похоже,этот баланс пока ещё не найден
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
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