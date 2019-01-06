Андрей Воронин: неприятная история с Самедовым

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин прокомментировал решение "Спартака" разорвать контракт с полузащитником Александром Самедовым.По его словам, красно-белые поступили некрасиво."Самедов не заслужил к себе такого отношения со стороны "Спартака". У него оставалось полгода контракта. Человек отыграл на чемпионате мира, заслуженный мастер спорта. Становился чемпионом со "Спартаком", внес свою лепту в это чемпионство. Тем более Саша – воспитанник красно-белых. Неприятная история. Саша – мой друг," - отметил Воронин.