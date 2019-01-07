Новости партнеров

Николай Наумов: несмотря на провалы, "Зенит" должен сыграть в финале ЛЕ

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о перспективах "Зенита" и "Краснодара" в Лиге Европы.

Питерцы в 1/16 финала турнира сыграют с "Фенербахче", краснодарцы - с "Байером".

"Это "Уфе" было бы тяжело играть в плей-офф и параллельно решать задачи в чемпионате, но какие трудности для "Зенита" и "Краснодара"? Наоборот, это может помочь. Когда команда играет в жестком режиме - она мобилизуется.

Любая средняя европейская команда может обыграть кого-то из наших лидеров, тенденция к этому существует. Но ведь случается и наоборот. Пример - победы ЦСКА над "Реалом". Шансы достаточно высокие, особенно у "Зенита". Питер вообще должен до финала доходить. Есть у меня такая чуйка!

"Краснодар" уже "Севилью" провозил. И не надо ждать на жеребьевке слабых соперников. Я увидел полурезервный состав "Шальке" в заключительном матче группы с "Локомотивом" и понял, что шансов у нас очень мало. Молодые ребята более мотивированы. А вообще, я очень часто угадываю. Несмотря на все провалы, "Зенит" должен сыграть в финале", - цитирует Наумова Спорт уик-энд.
Теги: Локомотив Зенит Наумов
Сегодня, 10:29
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Morder   (Сегодня, 10:48)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Веселый мужик smile
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.