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Александр Шикунов: Ананидзе, Тимофеев и Самедов уже игроки "Крыльев Советов", осталось уладить детали

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов сообщил, что клуб согласовал переходы полузащитников "Спартака" Джано Ананидзе и Артёма Тимофеева, а также свободного агента хавбека Александра Самедова.

"Они уже игроки "Крыльев Советов", с их переходами всё нормально. Идут уже технические вопросы вроде подписания бумаг. 13 января они пройдут медобследование, хотя Джано успел сделать это со "Спартаком", и 14-го числа вылетают на сборы в Дубай.

Божович попросил закрыть конкретные позиции, и мы попытались сделать всё, чтобы приобрести этих игроков. Нам предстоит тяжёлая весна, нужно выбираться из ситуации, поэтому усиления были необходимы.

Ситуацию с Джано и Тимофеевым мы ведём месяца два. Ждали, какой будет ситуация в "Спартаке": кто уйдёт, а кто останется. Держали всё на контроле, вели переговоры. Ждали, когда Кононов объявит, кто останется. Когда они взяли Гулиева, смогли отдать нам Тимофеева", — цитирует Шикунова "Чемпионат".
Теги: Крылья Советов Шикунов Ананидзе Тимофеев Самедов
Сегодня, 14:21
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#4  Волжанин   (Сегодня, 16:21)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anatolik189
Можно добавить Яковлева и Зотова и вот они пол-состава Спартака.

...и сразу в пердив.
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 15:16)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Можно добавить Яковлева и Зотова и вот они пол-состава Спартака.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#2  nami-sv   (Сегодня, 14:43)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Вонючим бомжам с особым цинизмом.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Сегодня, 14:30)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Будут свиньям забивать с особым цинизмом


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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