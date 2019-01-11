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"Пушка страшная!" - официальный твиттер Лиги чемпионов поздравил Дениса Колодина с 37-летием

Официальный аккаунт Лиги чемпионов в твиттере поздравил бывшего защитника московского "Динамо" и сборной России Дениса Колодина с 37-летием.

Колодин стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе своей национальной команды. Российский футболист завершил карьеру в октябре 2017 года.

Теги: Колодин
Сегодня, 12:58
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#4  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 13:56)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и почему то показали чуть ли не самый бездарный удар того матча...
Лучше бы поставили как он под перекладину зарядил!!!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#3  m7_rf7   (Сегодня, 13:25)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Колодин - добрый вечер!!!
Кто смотрел - не забудет laughing
Регистрация: 7.07.2018 [жалоба]
#2  Corner  планета Земля (Сегодня, 13:22)
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Болеет за:
«Ростов»
Травмы сгубили, мог бы более достойную карьеру сделать


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
#1  Buiser812   (Сегодня, 13:01)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо тогда Денис заряжал по воротам соперника на Евро!!!!


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
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