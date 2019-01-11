"Пушка страшная!" - официальный твиттер Лиги чемпионов поздравил Дениса Колодина с 37-летием

? 37-летие сегодня празднует экс-защитник сборной России и @FCDM_official Денис Колодин ??



Помните его "пушку"? ? pic.twitter.com/zkihDQ3PfO — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) January 11, 2019

Официальный аккаунт Лиги чемпионов в твиттере поздравил бывшего защитника московского "Динамо" и сборной России Дениса Колодина с 37-летием.Колодин стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе своей национальной команды. Российский футболист завершил карьеру в октябре 2017 года.