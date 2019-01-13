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"Зенит" интересуется левым защитником сборной Аргентины

Питерский клуб продолжает поиски левого защитника.

По информации "Спорт-Экспресса", в сфере интересов лидеров чемпионата России не только Алекс Гримальдо из "Бенфики" и Ренан Лоди из "Атлетико", но и Маркос Акунья из "Спортинга".

"Спортинг" планирует выручить от продажи своего игрока около 20 миллионов евро.
Теги: Зенит Спортинг Акунья
Сегодня, 10:04
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#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:08)
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Болеет за:
«Спартак»
Левому клубу- левые защитники .


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Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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