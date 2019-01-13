Антон Митрюшкин возобновил тренировки. Он был вне игры больше года

Молодой российский вратарь, выступающий за швейцарский "Сьон", наконец-то оправился от травмы и готов вернуться в футбол. Из-за ошибок врачей у него были большие проблемы.Об Антон Митрюшкине мы узнали в 2013. Он был капитаном и лидером той нашей сборной, которая победила на чемпионате Европы до 17-ти лет. Через два года они стали вторыми до 19 лет. От них ждали очень многого, но, как это часто бывает в нашем (да, наверное, и не только в нашем) футболе, далеко не у всех талантливых юных футболистов получилось реализоваться на взрослом уровне.С другой стороны, получилось далеко не всё так плохо, как это бывает обычно. Мы получили Головина, Баринова и Гулиева, с небольшой натяжкой - Чернова и Жемалетдинова.У Антона Митрюшкина всё сложилось не так здорово, как у Гулиева, который дождался-таки шанса от "Спартака", или полузащитника "Монако" Головина. В 18 лет воспитанник "красно-белых" дебютировал в РПЛ, сыграл за несколько лет в основном составе лишь три раза и решил покинуть Россию: не захотел и дальше рубиться в ФНЛ за фарм-клуб или помогать молодежке. Митрюшкин уехал в Швейцарию, откуда было куда легче перебраться в какой-нибудь более солидный европейский чемпионат.На самом деле не в какой-нибудь, а немецкий. Футболист уже сделал свой выбор. Митрюшкин тащится от бундеслиги, обожает выступающих там вратарей (особенно Яна Зоммера) и мечтает играть именно там.В Швейцарии Антон прижился неплохо. В первый сезон провёл только семь игр, а вот в следующий уже 35. Там россиянина быстро полюбила скромная публика и начали ценить в клубе. Понимали, что у Антона, если он не снизит требований к себе и продолжит работать, наверняка сложится отличная карьера.Но на третий сезон в Швейцарии Митрюшкин получил очень тяжёлую травму. В ноябре 2017 "Сьон" встречался с "Грассхоппером", команда российского вратаря победила 3:0, но сам он не доиграл до финального свистка. В середине второго тайма он неожиданно лёг на газон, а чуть позже вовсе покинул его. Ни фола. Ни неудачного падения. Как будто без причины.Первая информация была обнадёживающей - всего лишь вывих колена.Позже выяснилось, что это был разрыв хрящевой ткани коленного сустава. Антону была нужна операция. Он решился последовать примеру других российских игроков и поехал лечиться в Рим:- Я хотел ехать в Рим к доктору Пьеру-Паоло Мариани в знаменитую клинику "Вилла Стюарт". Потому что туда ездят почти все игроки российской сборной, - рассказывал он позднее.В Италии врачи допустили ошибку: операция прошла не так, как была должна. Из-за этого Митрюшкину пришлось делать другую. Все это, естественно, навредило организму и замедлило процесс восстановления.- Со слов профессора Пьерпаоло Мариани на восстановление потребуется три-четыре месяца, не больше. В начале апреля я буду готов тренироваться в общей группе, - говорил Антон в декабре 2017 после того, как посоветовался со своим первым врачом. Он был настроен оптимистично и даже не подозревал, сколько в итоге пропустит.В итоге к занятиям с командой Антон приступил только сейчас: спустя год и почти два месяца после получения травмы.В "Сьоне" Антона здорово поддержали. Летом заканчивался его контракт и ему предложили продление, несмотря на проблемы со здоровьем. Президент клуба Кристиан Константин уверен, что у Митрюшкина большое будущее:- Антон – большой талант, и то, что сейчас происходит, – полное дерьмо, - точно так он прокомментировал ситуацию с вратарём своего клуба. - Конечно, мы хотим продлить контракт.При такой поддержке Митрюшкину наверняка будет намного легче набирать форму и возвращаться в футбол.Фото: freshfocus // ftbl.ru