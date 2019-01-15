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A Bola: Луиш Нету летом перейдет в "Спортинг"

Защитник "Зенита" Луиш Нету летом может вернуться в Португалию.

Футболист продолжит карьеру в "Спортинге", сообщает A Bola. По данным источника, Нету по окончании сезона получит статус свободного агента и бесплатно перейдет в лиссабонский клуб.

Нету перешел в "Зенит" в 2013 году. В составе питерцев он выиграл чемпионат, Кубок и два Суперкубка России. В текущем сезоне португалец провел в чемпионате России 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.
Теги: Зенит Спортинг Нету
Сегодня, 11:55
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#1  yuri  спб (Сегодня, 12:01)
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в которых результативными действиями не отметился.

И очень хорошо , бывало что отмечался результативными действиями в защите).


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