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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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A Bola: Луиш Нету летом перейдет в "Спортинг"
Защитник "Зенита" Луиш Нету летом может вернуться в Португалию.
Футболист продолжит карьеру в "Спортинге", сообщает A Bola. По данным источника, Нету по окончании сезона получит статус свободного агента и бесплатно перейдет в лиссабонский клуб.
Нету перешел в "Зенит" в 2013 году. В составе питерцев он выиграл чемпионат, Кубок и два Суперкубка России. В текущем сезоне португалец провел в чемпионате России 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.
Футболист продолжит карьеру в "Спортинге", сообщает A Bola. По данным источника, Нету по окончании сезона получит статус свободного агента и бесплатно перейдет в лиссабонский клуб.
Нету перешел в "Зенит" в 2013 году. В составе питерцев он выиграл чемпионат, Кубок и два Суперкубка России. В текущем сезоне португалец провел в чемпионате России 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.
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