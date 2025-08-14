Защитник "Динамо" Махачкала: я готов рассмотреть предложение от "Спартака"

- Конечно, я готов буду рассмотреть предложение от "Спартака", несмотря на прошлое в ЦСКА. А почему бы и нет? Прежде чем отказать спартаковцам, надо хорошо подумать, - сказал Алибеков "РБ Спорт".
Муталип Алибеков является воспитанником московского ЦСКА. С 2021 года игрок выступает за "Динамо" Махачкала.
В текущем сезоне 28-летний защитник провел пять матчей за "Динамо" Махачкала во всех турнирах. Контракт игрок с клубом действует до лета 2026 года.
