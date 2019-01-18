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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Руслан Пименов: не думаю, что у турнира в Катаре есть фаворит, основная задача - подготовка к весенней части сезона
Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился ожиданиями от турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с участием «Спартака», «Зенита», «Локомотива» и «Ростова», а также прокомментировал некоторые трансферы РПЛ нынешнего межсезонья.
-То, что в Катаре устроили мини-турнир с участием четырех наших клубов — это довольно интересно, - отметил Пименов. - Не думаю, что там кто-то определенно больше других имеет шансы на победу, не думаю, что у турнира есть фаворит. Все-таки сейчас идет межсезонье, идет подготовка к весенней части сезона, команды будут наигрывать связи, смотреть новичков. Кто-то здесь играет на фоне усталости, кто-то в лучших кондициях. Через этот интересный турнир команды будут решать задачи подготовки главным образом. Но игры, думаю, нас ждут веселые, и мы увидим немало мячей. Так что опять же преимуществ у соперников друг перед другом нет. От прогнозов воздержусь, но в каждом матче, уверен, не будет нулей на табло: по мячу команды точно забьют, никто в обороне отсиживаться не станет. Будем с интересом смотреть, особенно любопытно увидеть в деле новичков команд. В предсезонку в принципе интересно наблюдать именно за трансферами.
- Что ж, тогда о трансферах. На днях в «Динамо» вернулся Артур Юсупов. Насколько это большое усиление для динамовцев и насколько это серьезная потеря для «Ростова», за который футболист выступал последние полтора года?
- Наверное, в «Ростове» уже укрепились на этой позиции. А то, что Юсупов вернулся, для «Динамо» - плюс. Потому что в команде центр поля - проблемная зона. Тем не менее все здесь зависит от самого Юсупова, от того, как он проявит себя. Но российский игрок в РПЛ — это очень хорошо.
-Александр Самедов, который всю свою карьеру провел в московских клубах, впервые уезжает из столицы. Тяжело в этой связи ему будет адаптироваться в самарских «Крыльях Советов»?
-Ему не будет там тяжело. Он, во-первых, едет туда играть. Второе — Александр знает тренера и игроков команды, это футбольный город — это три, отличный стадион — это четыре. Так что ему здесь, напротив, будет хорошо. Единственный минус только в том, что семья, наверное, будет в Москве. Потому что дети там в школу ходят. Но от Самары не так далеко долететь до Москвы. К тому же, сейчас, до конца февраля Александр в любом случае на сборах, что был бы он в «Спартаке», что в другом клубе.
Rusfootball.info
-То, что в Катаре устроили мини-турнир с участием четырех наших клубов — это довольно интересно, - отметил Пименов. - Не думаю, что там кто-то определенно больше других имеет шансы на победу, не думаю, что у турнира есть фаворит. Все-таки сейчас идет межсезонье, идет подготовка к весенней части сезона, команды будут наигрывать связи, смотреть новичков. Кто-то здесь играет на фоне усталости, кто-то в лучших кондициях. Через этот интересный турнир команды будут решать задачи подготовки главным образом. Но игры, думаю, нас ждут веселые, и мы увидим немало мячей. Так что опять же преимуществ у соперников друг перед другом нет. От прогнозов воздержусь, но в каждом матче, уверен, не будет нулей на табло: по мячу команды точно забьют, никто в обороне отсиживаться не станет. Будем с интересом смотреть, особенно любопытно увидеть в деле новичков команд. В предсезонку в принципе интересно наблюдать именно за трансферами.
- Что ж, тогда о трансферах. На днях в «Динамо» вернулся Артур Юсупов. Насколько это большое усиление для динамовцев и насколько это серьезная потеря для «Ростова», за который футболист выступал последние полтора года?
- Наверное, в «Ростове» уже укрепились на этой позиции. А то, что Юсупов вернулся, для «Динамо» - плюс. Потому что в команде центр поля - проблемная зона. Тем не менее все здесь зависит от самого Юсупова, от того, как он проявит себя. Но российский игрок в РПЛ — это очень хорошо.
-Александр Самедов, который всю свою карьеру провел в московских клубах, впервые уезжает из столицы. Тяжело в этой связи ему будет адаптироваться в самарских «Крыльях Советов»?
-Ему не будет там тяжело. Он, во-первых, едет туда играть. Второе — Александр знает тренера и игроков команды, это футбольный город — это три, отличный стадион — это четыре. Так что ему здесь, напротив, будет хорошо. Единственный минус только в том, что семья, наверное, будет в Москве. Потому что дети там в школу ходят. Но от Самары не так далеко долететь до Москвы. К тому же, сейчас, до конца февраля Александр в любом случае на сборах, что был бы он в «Спартаке», что в другом клубе.
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