Александр Ломовицкий: легко могу представить, что проведу всю карьеру в "Спартаке"

Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий рассказал, что готов провести в клубе всю карьеру.– Действительно, если посмотреть, в предыдущие годы в основу не так активно привлекали молодых игроков. Молодежь была, да, но в основном составе почти не играла.Нам повезло, что у нас получилось, что нам доверяют тренеры. Рассказов, Максименко, Игнатов и я уже сыграли за основу несколько матчей.Конечно, я рад, что клуб хочет развиваться по такому пути. Зачем же еще нужна академия?– Мне было важно, что они оба говорили. Какие бы подсказки ни делали Массимо или Рауль, все слушал и старался выполнять.Не скажу, что было прямо общение — случались подсказки по ходу упражнений или игр. В основном, они требовали, чтобы обыгрывал индивидуально, один в один: "Пробуй! Ты умеешь, ты можешь!"– Это чувствовалось в коллективе, во всем… Была такая напряженность, много негатива. Ощущение, что все чем-то были недовольны.Такое чувство, как это сказать, будто у всех накипело и вот-вот все выплеснется наружу! Сейчас пришел новый тренер, вся работа началась заново.Все стараются доказать, что достойны играть в стартовом составе. Психологически стало намного легче.Да и в коллективе позитива больше – даже общаться друг с другом стали лучше. Есть сейчас прямо такие моменты, когда чувствуешь, что команда – это одна семья.– Забить за "Спартак"! Пока вот не залетает… На самом деле, мечта-то сбылась, но теперь надо доказывать и бороться за свое место.Не хочу его никому отдавать! Я люблю этот клуб, мне здесь все нравится.Счастлив, что продлил контракт и хочу как можно дольше играть в «Спартаке».Я легко могу представить, что проведу здесь всю карьеру! При этом главное - не просто играть, а как играть. Забивать, отдавать – в общем, приносить пользу команде, – сказал Ломовицкий.