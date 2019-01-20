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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Ломовицкий: легко могу представить, что проведу всю карьеру в "Спартаке"
Полузащитник "Спартака" Александр Ломовицкий рассказал, что готов провести в клубе всю карьеру.
– Тенденция "Спартака" в последние годы – ставка на молодежь. Чувствуете это?
– Действительно, если посмотреть, в предыдущие годы в основу не так активно привлекали молодых игроков. Молодежь была, да, но в основном составе почти не играла.
Нам повезло, что у нас получилось, что нам доверяют тренеры. Рассказов, Максименко, Игнатов и я уже сыграли за основу несколько матчей.
Конечно, я рад, что клуб хочет развиваться по такому пути. Зачем же еще нужна академия?
– Было видно, что тренерский штаб летом уделял вам много внимания. Больше общались с Каррерой или с Рианчо?
– Мне было важно, что они оба говорили. Какие бы подсказки ни делали Массимо или Рауль, все слушал и старался выполнять.
Не скажу, что было прямо общение — случались подсказки по ходу упражнений или игр. В основном, они требовали, чтобы обыгрывал индивидуально, один в один: "Пробуй! Ты умеешь, ты можешь!"
– За полгода в основе вы пережили кризис, кучу скандалов и две смены тренера. Сильно переживали?
– Это чувствовалось в коллективе, во всем… Была такая напряженность, много негатива. Ощущение, что все чем-то были недовольны.
Такое чувство, как это сказать, будто у всех накипело и вот-вот все выплеснется наружу! Сейчас пришел новый тренер, вся работа началась заново.
Все стараются доказать, что достойны играть в стартовом составе. Психологически стало намного легче.
Да и в коллективе позитива больше – даже общаться друг с другом стали лучше. Есть сейчас прямо такие моменты, когда чувствуешь, что команда – это одна семья.
– Вы говорили, что мечтаете играть не в Англии или Испании, а в "Спартаке". Это сбылось. Есть новая цель?
– Забить за "Спартак"! Пока вот не залетает… На самом деле, мечта-то сбылась, но теперь надо доказывать и бороться за свое место.
Не хочу его никому отдавать! Я люблю этот клуб, мне здесь все нравится.
Счастлив, что продлил контракт и хочу как можно дольше играть в «Спартаке».
Я легко могу представить, что проведу здесь всю карьеру! При этом главное - не просто играть, а как играть. Забивать, отдавать – в общем, приносить пользу команде, – сказал Ломовицкий.
Sport24.ru
– Тенденция "Спартака" в последние годы – ставка на молодежь. Чувствуете это?
– Действительно, если посмотреть, в предыдущие годы в основу не так активно привлекали молодых игроков. Молодежь была, да, но в основном составе почти не играла.
Нам повезло, что у нас получилось, что нам доверяют тренеры. Рассказов, Максименко, Игнатов и я уже сыграли за основу несколько матчей.
Конечно, я рад, что клуб хочет развиваться по такому пути. Зачем же еще нужна академия?
– Было видно, что тренерский штаб летом уделял вам много внимания. Больше общались с Каррерой или с Рианчо?
– Мне было важно, что они оба говорили. Какие бы подсказки ни делали Массимо или Рауль, все слушал и старался выполнять.
Не скажу, что было прямо общение — случались подсказки по ходу упражнений или игр. В основном, они требовали, чтобы обыгрывал индивидуально, один в один: "Пробуй! Ты умеешь, ты можешь!"
– За полгода в основе вы пережили кризис, кучу скандалов и две смены тренера. Сильно переживали?
– Это чувствовалось в коллективе, во всем… Была такая напряженность, много негатива. Ощущение, что все чем-то были недовольны.
Такое чувство, как это сказать, будто у всех накипело и вот-вот все выплеснется наружу! Сейчас пришел новый тренер, вся работа началась заново.
Все стараются доказать, что достойны играть в стартовом составе. Психологически стало намного легче.
Да и в коллективе позитива больше – даже общаться друг с другом стали лучше. Есть сейчас прямо такие моменты, когда чувствуешь, что команда – это одна семья.
– Вы говорили, что мечтаете играть не в Англии или Испании, а в "Спартаке". Это сбылось. Есть новая цель?
– Забить за "Спартак"! Пока вот не залетает… На самом деле, мечта-то сбылась, но теперь надо доказывать и бороться за свое место.
Не хочу его никому отдавать! Я люблю этот клуб, мне здесь все нравится.
Счастлив, что продлил контракт и хочу как можно дольше играть в «Спартаке».
Я легко могу представить, что проведу здесь всю карьеру! При этом главное - не просто играть, а как играть. Забивать, отдавать – в общем, приносить пользу команде, – сказал Ломовицкий.
Sport24.ru
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