По информации «Чемпионата» московское «Динамо» и «Крылья Советов» завершили согласование трансферного соглашения по переходу форварда Ивана Сергеева. По плану форвард подпишет контракт с бело-голубыми 4 июля.
Иван Сергеев стал игроком Крыльев Советов в сентябре 2024 года, перейдя из Зенита за 2 миллиона евро. В прошедшем сезоне нападающий провел 26 матчей в РПЛ, в которых отметился 9 забитыми мячами и 3 ассистами. Текущая рыночная стоимость 30-летнего форварда составляет 3 миллионов евро по версии Transfermarkt. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
"Чемпионат": "Динамо" и "Крылья Советов" оформили трансфер Сергеева
«Динамо» и «Крылья Советов» договорились о переходе нападающего Ивана Сергеева.
Фото: ФК "Крылья Советов"