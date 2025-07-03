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Агент Писарского: пацан очень сильно переживает, он уже потерял 8 килограмм. Пока ни о какой медиалиге не думает

Агент нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского Алексей Бабырь прокомментировал слухи о возможном участии игрока в Медиалиге после решения РФС о его дисквалификации.
Фото: ФК "Сочи"
«Сейчас нужно выдохнуть и обмозговать ту ситуацию, в которой мы оказались. Потом уже будем коллегиально принимать решение, что делать дальше. Понятно, что Вова во всем этом не участвовал. Пацан очень сильно переживает, он уже потерял 8 килограмм. Пока ни о какой медиалиге не думает. Вова хочет и заслуживает остаться в большом футболе. Все мысли сейчас об этом», — заявил Бабырь «СЭ».

Ранее стало известно, что Писарский отстранен от футбола до лета 2026 года по итогам дела, связанных со ставками.

Футболист провел прошлый сезон в "Сочи" на правах аренды из "Крыльев Советов". Нападающий провел за сочинцев 30 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых ассистов.

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