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Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Рубин
1 - 0 1 0
ЕнисейЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен

"Рубин" с минимальным счетом переиграл "Енисей"

"Рубин" обыграл "Енисей" со счетом 1:0 в рамках товарищеского матча в Казани.
Фото: ФК "Рубин"
Единственный гол на 14-й минуте встречи забил полузащитник казанцев Никита Васильев. Это первая победа команды Рашида Рахимова в летней предсезонке. Ранее клуб из Казани сыграл вничью с КАМАЗом - 1:1.

Следующий матч "Рубин" проведет 6 июля против "Сочи".

3 июля 2025. Рубин - Енисей 1 - 0

Товарищеские матчи

Гол: Васильев, 14.

"Рубин": Нигматуллин (Ставер, 46), Багаутдинов, Кабутов, Грицаенко, Вуячич, Иву, Апшацев (Иванов, 46), Мукба, Васильев, Ходжа, Чуни (Чумич, 46).

"Енисей": Шамов, Тихонов, Эмерсон, Цесь (Богатырев, 46), Масловский, Иванов, Чуканов, Канаплин, Огиенко, Мазурин, Окладников.

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