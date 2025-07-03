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Медведев: Вендел должен вернуться в "Зенит" до конца недели

Полузащитник «Зенита» Вендел вернется в расположение команды до конца текущей недели.
Фото: ФК "Зенит"
«Вендел ожидается до конца недели», — заявил Медведев «Чемпионату».

21 мая стало известно о том, что бразильский «Ботафого» по общему соглашению с петербургским «Зенитом» расторг ранее заключенное соглашение с хавбеком Венделом, которое должно было вступить в силу 3 июня 2025 года. В клубе из Рио-де-Жанейро это объяснили геополитическими причинами.

В прошедшем сезоне Вендел принял участие в 27 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 13 результативных передач. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет те же 20 миллионов.

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