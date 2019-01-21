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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Арнор Сигурдссон - о сборах ЦСКА: такой тяжелой зимы в моей карьере еще не было
Нападающий ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал о зимней подготовке команды к возобновлению сезона на сборах в Испании.
"По правде говоря, я предполагал, что мы будем выполнять тяжелую работу. Знал, что нам предстоит ежедневно и очень усердно трудиться. Так и должно быть! У нас всего лишь полтора месяца до официальных матчей, поэтому логично было предположить, что в это время команда будет изнурительно работать на сборах. Иными словами, больших сюрпризов сбор в Кампоаморе для меня не таил. Все прекрасно понимают: день возобновления чемпионата мы обязаны встретить в полной боевой готовности. Нам предстоят тяжелые матчи, и только хорошая подготовка поможет выступить успешно.
Лично я выдерживаю такие нагрузки без проблем. Тренировки действительно можно назвать изнурительными, но с этим легче смириться, когда понимаешь, зачем все это делаешь. Мы много бегаем, идет очень интенсивная работа, но все это направлено на повышение нашей выносливости, чтобы мы были полностью готовы, когда возобновится чемпионат. Работа, безусловно, тяжелая, но я переношу ее нормально.
Да, можно сказать, что это самая тяжелая зимняя пауза в моей карьере", - цитирует исландца Bobsoccer.
Напомним, что сегодня ЦСКА проведет контрольный матч с латвийским "Вентспилсом".
"По правде говоря, я предполагал, что мы будем выполнять тяжелую работу. Знал, что нам предстоит ежедневно и очень усердно трудиться. Так и должно быть! У нас всего лишь полтора месяца до официальных матчей, поэтому логично было предположить, что в это время команда будет изнурительно работать на сборах. Иными словами, больших сюрпризов сбор в Кампоаморе для меня не таил. Все прекрасно понимают: день возобновления чемпионата мы обязаны встретить в полной боевой готовности. Нам предстоят тяжелые матчи, и только хорошая подготовка поможет выступить успешно.
Лично я выдерживаю такие нагрузки без проблем. Тренировки действительно можно назвать изнурительными, но с этим легче смириться, когда понимаешь, зачем все это делаешь. Мы много бегаем, идет очень интенсивная работа, но все это направлено на повышение нашей выносливости, чтобы мы были полностью готовы, когда возобновится чемпионат. Работа, безусловно, тяжелая, но я переношу ее нормально.
Да, можно сказать, что это самая тяжелая зимняя пауза в моей карьере", - цитирует исландца Bobsoccer.
Напомним, что сегодня ЦСКА проведет контрольный матч с латвийским "Вентспилсом".
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