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Дмитрий Тарасов: "Локомотив" - мой дом. Чтобы остаться, я пошел на понижение зарплаты

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, почему решил остаться в столичном клубе.

"У меня были варианты — и в России, и в другом чемпионате, не буду говорить, каком именно. Но в конце концов решил остаться, потому что я тут уже девятый год. Мне все знакомо, "Локомотив" — мой дом родной. Я хотел остаться. Хорошо, что так сложилось, и я остался. Посмотрим, что будет дальше. О будущем пока разговаривать смысла нет, я об этом не думаю. Есть контракт, я его отработаю, а дальше будем решать уже.

Серьезно ли упал в деньгах по новому контракту? Да, я пошел на понижение. Но не в два раза, как пишут об этом. Ничего такого в этом нет, я спокойно к этому отнесся. Были нюансы по сроку контракта. Он подписан по схеме "1+1". Главное, что я не знал, с кем вести диалог по контракту. Каждый говорил, что отвечает именно он. Потом перевели на совет директоров. Странная ситуация, поэтому пришлось уехать со сборов. Но как только решилось, я вернулся.

Надо посмотреть на эти сборы. После них, наверное, стоит поговорить с главным тренером. Если он на меня не рассчитывает, почему бы и не рассматривать аренду?" — приводит слова Тарасова "Спорт-экспресс".
Теги: Тарасов Локомотив
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