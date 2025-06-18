- Миранчуки более талантливы, чем выдают на сегодняшний день. Но есть стечение определённых обстоятельств. На месте Алексея я бы изначально выбрал другую команду. "Аталанте" он не подходил. Наверное, Антон затянул с уходом из "Локомотива". Надо было раньше. Может быть, им нужно было идти куда-то вместе. Когда они вдвоем, у них все получалось лучше. Но у них хорошие карьеры, и дай бог, чтобы они продолжались.
Братья Миранчуки являются воспитанниками Академии московского "Локомотива". Алексей покинул "железнодорожников" в сентябре 2020 года и перешел в "Аталанту". В составе итальянской команды российский полузащитник провел 98 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 19 результативных передач. Летом прошлого года 29-летний игрок подписал контракт с клубом из МЛС "Атланта Юнайтед". В США у Миранчука-старшего 5+7 по системе гол плюс пас в 32 играх.
Антон ушел из "Локомотива" в сентябре 2024 года в качестве свободного агента и присоединился к швейцарскому "Сьону". В составе своей новой команды хавбек принял участие в 24 встречах и отметился двумя голами и тремя голевыми ассистами.
Источник: "Чемпионат"
Семин - о Миранчуках: Алексей не подходил "Аталанте", а Антон затянул с уходом из "Локомотива"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями о потенциале братьев Миранчуков.
Фото: ФК "Локомотив"