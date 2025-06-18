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Орлов: Осипенко "Зенит" бы не усилил. Медленный

Комментатор Геннадий Орлов высказался о переходе защитника Максима Осипенко из "Ростова" в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
- Не считаю трансферной неудачей то, что Осипенко в итоге выбрал "Динамо", а не "Зенит". Да, он яркий, немало забивает. Но медленный! Вот он бы, в отличие от Даку, сине-бело-голубых не усилил. Не та скорость, понимаете? Где он раньше выступал? В "Ростове", который занял 8-е место. И сколько мячей дончане пропускали по центру?

Вчера, 17 июля, московское "Динамо" объявило о подписании контракта с центральным защитником "Ростова" и сборной России Максимом Осипенко. 31-летний футболист, к которому проявлял интерес петербургский "Зенит", подписал соглашение с бело-голубыми до 2028 года.

В минувшем сезоне Осипенко провел за ростовчан 40 матчей и записал на свой счет 10+5 по системе гол плюс пас. Всего на счету игрока 26 забитых голов в 171 встрече за ростовскую команду.

Источник: "СЭ"

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