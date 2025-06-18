- Сейчас Далер в отпуске, отдыхает. Есть несколько вариантов продолжения карьеры — как в России, так и за рубежом. Мы не спешим — анализируем ситуацию, контактируем с клубами, думаем, чтобы в конечном итоге принять правильное решение.
Вчера, 17 июня, "Гавр" официально объявил об уходе из клуба российского полузащитника Далера Кузяева в связи с истечением срока контракта.
Напомним, Кузяев играл во Франции с лета 2023 года. В составе "Гавра" 32-летний хавбек провел 46 матчей в чемпионате и Кубке страны, в которых отметился 4 забитыми мячами и 2 ассистами на партнеров. В минувшем сезоне в активе россиянина один гол в 13 играх.
Источник: "Чемпионат"
Отец Кузяева: у Далера есть несколько вариантов продолжения карьеры
Адьям Кузяев, отец экс-хавбека "Гавра" Далера Кузяева, рассказал о будущем игрока.
Фото: Global Look Press