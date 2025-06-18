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"Химки" приостановили деятельность футбольного клуба

Футбольный клуб "Химки" сообщил о приостановлении деятельности.
Фото: ФК "Химки"
"Принято непростое решение - приостановить деятельность футбольного клуба "Химки" в его текущем виде. Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали всё возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ", - говорится в заявлении клуба.

"Химки" не смогли получить лицензию для участия в следующем сезоне. Клуб не будет заявлен ни в одной из профессиональных лиг России. В минувшем чемпионате РПЛ команда заняла 12-е место, но из-за провала в лицензировании вынуждена покинуть Премьер-Лигу.

Подмосковные "Химки" были основаны в 1997 году, в своей истории клуб дважды доходил до финала Кубка России.

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