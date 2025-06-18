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"Спартак" может приобрести защитника "Сельты" Каррейру

Серхио Каррейра может продолжить карьеру в России.
Фото: ФК "Сельта"
По информации источника, московский "Спартак" проявляет интерес к правому крайнему защитнику "Сельты" Серхио Каррейре. Сообщается, что руководство красно-белых рассматривают 24-летнего испанца как один из вариантов для усиления, а также ведет работу еще по двум игрокам.

30 июня истечет контракт Каррейры с "Сельтой" и он станет свободным агентом.

В минувшем сезоне игрок выступал на правах аренды за "Эльче", в составе которого провел 27 матчей в чемпионате и Кубке Испании и отдал 4 ассиста.

Источник: Metaratings

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