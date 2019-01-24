Новости партнеров

Дмитрий Каюмов может перейти в один из клубов Премьер-Лиги

Полузащитник Дмитрий Каюмов, который недавно расторг контракт с "Армавиром", рассказал о дальнейших вариантах продолжения карьеры.

"Процесс разрыва контракта был нелёгким, но сейчас всё хорошо и варианты для продолжения карьеры есть. Более детально интересуются клубы из ФНЛ, но есть интерес и от клубов из Премьер-Лиги", - цитирует Каюмова "Чемпионат.сом".

Каюмов пополнил состав «Армавира» зимой прошлого года. За это время он выходил на поле в 30 матчах, забив при этом четыре мяча.
Теги: Каюмов
Сегодня, 17:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.