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Месси намекнул на возможное завершение карьеры

Лионель Месси написал трогательное письмо своему отцу Хорхе, который ушел из жизни несколько дней назад.
Фото: Getty Images
"Я не знаю, что мне делать без тебя. Я не знаю, как продолжать. Все, что я делал – играл в футбол. Но теперь у меня серьезные сомнения, буду ли я продолжать играть.

Ты был рядом со мной с самого начала моей карьеры. Почему ты не мог подождать еще немного, чтобы мы могли закончить эту историю вместе…" - говорится в отрывке из письма Месси в соцсетях.

Отец нападающего и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, Хорхе Месси, скончался 8 августа в больнице аргентинского города Росарио после продолжительной болезни. Ему было 68 лет.

Ранее стало известно, что 39-летний игрок приостановил карьеру в "Интер Майями".

Напомним, этим летом сборная Аргентины дошла до финала чемпионата мира, где уступила в дополнительное время национальной команде Испании (0:0, 0:1).

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