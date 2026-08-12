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"Это правильный шаг". Акинфеев высказался о покупке Бориско

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал трансфер в московский клуб голкипера Максима Бориско.
Фото: ПФК ЦСКА
"Руководство сделало такой выбор. Роль ничья не меняется. Есть три вратаря на данный момент. Футбольная жизнь такова, ты не знаешь, что будет завтра. Всякое может случиться. Это правильный шаг.

Мы идем с высоко поднятой головой. Самое главное, чтобы не было разногласий. Еще раз убеждаюсь, ЦСКА — не тот клуб, который проходит через такие моменты. Мы хорошо со всеми общаемся и понимаем, что это необходимая мера", - сказал Акинфеев.

Максим бориско присоединился к ЦСКА в текущее летнее трансферное окно. Официально о трансфере вратаря калининградской "Балтики" московский клуб объявил 28 июля. Трудовое соглашение с 26-летним голкипером заключено на три года и включает опцию продления еще на один сезон. В составе "армейцев" Бориско будет выступать под 39-м игровым номером.

За красно-синих Бориско дебютировал 4 августа в матче против "Локомотива" в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:1, 5:4 - по пенальти).

Источник: "Чемпионат"

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