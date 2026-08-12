Матчи Скрыть

Суперкубок УЕФА

Новости
ПСЖ
22:00
Астон ВиллаНе начат

Мостовой: вы глупец, если не считаете Станковича футбольным человеком

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info высказался об уходе Деяна Станковича из "Црвены Звезды".
Фото: ФК "Спартак"
"Мне немного жаль Станковича, так как он — футбольный человек. Уважаю его и желаю ему удачи. А те, кто считает иначе, просто глупцы.

Человек играл на самом высоком уровне, выигрывал трофеи и уж точно знает, как играть в футбол.

К сожалению, это в очередной раз подтверждает мои слова о том, что решают игроки, а не тренер во многом. Если футболист не может попасть с метра по воротам, то при чем тут Станкович? Где-то получается, а где-то и нет. Уверен, он быстро найдет себе работу", — сказал Мостовой.

Вчера, 11 августа, "Црвена Звезда" уступила "Хапоэлю" из Беэр-Шевы в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Сегодня сербский клуб объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Специалист возглавлял команду с декабря прошлого года.

Напомним, что в сезоне-2024/25 Станкович был главным тренером московского "Спартака", также он работал в венгерском "Ференцвароше" и итальянской "Сампдории".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится