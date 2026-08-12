Мостовой: вы глупец, если не считаете Станковича футбольным человеком

"Мне немного жаль Станковича, так как он — футбольный человек. Уважаю его и желаю ему удачи. А те, кто считает иначе, просто глупцы.
Человек играл на самом высоком уровне, выигрывал трофеи и уж точно знает, как играть в футбол.
К сожалению, это в очередной раз подтверждает мои слова о том, что решают игроки, а не тренер во многом. Если футболист не может попасть с метра по воротам, то при чем тут Станкович? Где-то получается, а где-то и нет. Уверен, он быстро найдет себе работу", — сказал Мостовой.
Вчера, 11 августа, "Црвена Звезда" уступила "Хапоэлю" из Беэр-Шевы в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Сегодня сербский клуб объявил об уходе Деяна Станковича в отставку с поста главного тренера. Специалист возглавлял команду с декабря прошлого года.
Напомним, что в сезоне-2024/25 Станкович был главным тренером московского "Спартака", также он работал в венгерском "Ференцвароше" и итальянской "Сампдории".