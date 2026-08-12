Калинин - об игре в Греции: гештальт закрыл

- Ни в коем случае не жалею. Много появилось друзей. В Греции познакомился с людьми хорошими. Попробовал, для семьи пожили там.
Я играл, поэтому только позитивные эмоции. Скажем, как модно говорить, гештальт закрыл (смеётся), - приводит слова Калинина "Чемпионат".
В сезоне-2025/26 Игорь Калинин выступал за греческий "Пансерраикос" - в его составе он вышел на поле в 23 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Летом защитник присоединился к "Сочи".
Ранее Калинин был игроком екатеринбургского "Урала", "Ростова", казанского "Рубина", "Волгаря" и ряда других российских клубов. Рыночная стоимость 30-летнего защитника оценивается порталом Transfermarkt в 500 тысяч евро.