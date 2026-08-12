Калинин - об игре в Греции: гештальт закрыл

Защитник "Сочи" Игорь Калинин высказался об игре в Греции.

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Я играл, поэтому только позитивные эмоции. Скажем, как модно говорить, гештальт закрыл (смеётся), - приводит слова Калинина "Чемпионат"

По словам Калинина, он не жалеет о переходе в чемпионат Греции, потому что смог закрыть гештальт.- Ни в коем случае не жалею. Много появилось друзей. В Греции познакомился с людьми хорошими. Попробовал, для семьи пожили там.В сезоне-2025/26 Игорь Калинин выступал за греческий "Пансерраикос" - в его составе он вышел на поле в 23 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Летом защитник присоединился к "Сочи".Ранее Калинин был игроком екатеринбургского "Урала", "Ростова", казанского "Рубина", "Волгаря" и ряда других российских клубов. Рыночная стоимость 30-летнего защитника оценивается порталом Transfermarkt в 500 тысяч евро.