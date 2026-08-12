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Роналду выразил поддержку Месси, опубликовавшего пост в связи со смертью отца

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
"Обнимаю тебя и твоих близких в эти тяжелые дни, Лео. Крепись!", - написал Роналду в комментариях к письму Месси, адресованному его ушедшему из жизни отцу.

Ранее Лионель Месси опубликовал в соцсети трогательное письмо своему отцу Хорхе, который скончался 8 августа в возрасте 68 лет.

Сообщалось, что отец Месси долгое время боролся с болезнью, однако не уточнялось, с какой именно.

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