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Роналду выразил поддержку Месси, опубликовавшего пост в связи со смертью отца
Сегодня, 17:33
Форвард сборной Португалии
Криштиану Роналду
поддержал аргентинского нападающего Лионеля Месси.
Фото: Getty Images
"Обнимаю тебя и твоих близких в эти тяжелые дни, Лео. Крепись!", - написал Роналду в комментариях к письму Месси, адресованному его ушедшему из жизни отцу.
Ранее Лионель Месси опубликовал в соцсети трогательное письмо своему отцу Хорхе, который скончался 8 августа в возрасте 68 лет.
Сообщалось, что отец Месси долгое время боролся с болезнью, однако не уточнялось, с какой именно.
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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Опубликовал:
Вячеслав Буланов
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