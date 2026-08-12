"Ну, проиграл Эмери эти три Суперкубка когда-то". Елагин - о матче "ПСЖ" - "Астон Вилла"

- Англичане, очевидно, лучше готовы на данный момент?
- С точки зрения количества проведенных предсезонных матчей, шесть против двух, да. Но сами знаете, что такое одна игра из 90 минут да еще без дополнительного времени. У "ПСЖ" отдельный стимул – стать третьей командой, которая дважды подряд выигрывала Суперкубок. Но все же мотивации у англичан чуть больше. Вообще в первую очередь будет зависеть от психологической составляющей, а не готовности игроков. Тем не менее, потери у "Виллы" серьезные. Понятно, ушли Динь, Роджерс, Тилеманс. Эмилиано и Уоткинс вне заявки. Конса – на выход. Салиба не будет играть у "Арсенала" до января, поэтому Конса является главной целью "канониров". Возвращаясь к подготовке, "Вилла" съездила в азиатское турне. В лучшем тонусе.
- У Эмери не может быть комплекса неудачного опыта в предыдущих суперкубковых встречах?
- Да перестань! Ну, проиграл он эти три матча когда-то. И будем откровенны, если всегда брать с позиции аутсайдера, финансовые преференции минимальные. 5 миллионов за победу сегодня, по-моему. Для победителя Лиги чемпионов, понятно, это вообще не деньги. Но и для обладателя Кубка УЕФА тоже не раздражитель. Как по мне, куда принципиальнее Суперкубок Англии в целом. И сейчас "Сити" - "Арсенал" 16-го тем более, где все замешано на крови.
- Почему "Астон Вилла" провела предыгровую тренировку дома, так и не опробовав зальцбургский газон?
- Это в их традициях. Очень любят такое дело, тренироваться перед игрой дома. Поскольку "Вилла Парк" реконструируется в очередной раз, предыгровые тренировки в Уолсолле, в 30 километрах.
- Состав "ПСЖ" загадка?
- Мы видим, что с "МЮ" три дня назад из условной «основы» играли только Сафонов, Пачо и Хвича. А с капитанской повязкой вышел 20-летний Миюлю. Как я понимаю, не сыграют Дембеле, Дуэ и Фабьян. Баркола так и вовсе уйдет за эти сумасшедшие деньги, которые предлагает "Ливерпуль". А здесь сидеть в запасе, или конкурировать с Хвичей и Дуэ ему не улыбается. Луис Энрике ни им, ни кем бы то ни было еще рисковать не станет.
- Для Сафонова матч тоже не играет ключевой роли в плане "первого номера"?
- Нет. Что там подписали Судзуки, так сразу в аренду хотят отдать. Сколько бы грязи на Матвея ни лили наши горе болельщики и кто-то еще, он пока никого не подводил.
- Ваш прогноз с учетом явно неоптимальных составов с обеих сторон?
- "ПСЖ" провел тяжелейший прошлый сезон, что отразилось на его ребятах на чемпионате мира. Ясно, что подходят к сегодняшней игре не в лучшем состоянии. "Вилла" физически сильнее, к гадалке не ходи. Мой фаворит – "Астон Вилла". Не потому, что всегда болею всегда за англичан, это объективно.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info
"Ну, проиграл Эмери эти три Суперкубка когда-то". Елагин - о матче "ПСЖ" - "Астон Вилла"
Прогноз на сегодняшний матч "ПСЖ" - "Астон Вилла" за Суперкубок Европы специально для Rusfootball.info дал известный тележурналист и комментатор Александр Елагин.
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