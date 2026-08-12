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"Торпедо" объявило о переходе нападающего из турецкого "Сивасспора"

Клуб усилился лучшим бомбардиром ФНЛ в сезоне-2023/24 .
Фото: ФК "Торпедо"
Джонатан Окоронкво стал футболистом "Торпедо", сообщает пресс-служба московского клуба.

22-летний нигерийский нападающий перешел из турецкого "Сивасспора" и подписал с "автозаводцами" контракт на три года.

Ранее игрок уже выступал в Первой лиге. В сезоне-2023/24 Окоронкво становился лучшим бомбардиром ФНЛ в составе тульского "Арсенала", забив 17 голов и отдав 4 результативные передачи.

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