Джонатан Окоронкво стал футболистом "Торпедо", сообщает пресс-служба московского клуба.
22-летний нигерийский нападающий перешел из турецкого "Сивасспора" и подписал с "автозаводцами" контракт на три года.
Ранее игрок уже выступал в Первой лиге. В сезоне-2023/24 Окоронкво становился лучшим бомбардиром ФНЛ в составе тульского "Арсенала", забив 17 голов и отдав 4 результативные передачи.
"Торпедо" объявило о переходе нападающего из турецкого "Сивасспора"
Клуб усилился лучшим бомбардиром ФНЛ в сезоне-2023/24 .
Фото: ФК "Торпедо"