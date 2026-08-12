Идову: присутствие Дзюбы в любой команде - это плюс

- Артем Дзюба — классный футболист и прекрасный сокомандник. Мне кажется, в раздевалке он главный человек, который рассказывает, подсказывает и создает атмосферу — много шуток, таких дружеских подколов с партнерами по команде, как я слышал от знакомых, которые с ним играли.
Поэтому в любой команде его присутствие — это плюс, даже просто не по футбольным качествам, а по атмосфере в команде, - приводит слова Идову "Матч ТВ".
Артем Дзюба с сентября 2024 года выступал за тольяттинский "Акрон" - по окончании сезона-2025/26 он покинул клуб на правах свободного агента. Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России, национальной команды России и тольяттинского "Акрона". На данный момент он является свободным агентом - в августе ему исполнится 38 лет.
Ранее в воронежском "Факеле" заявили, что были бы готов обсудить подписание Дзюбы, если бы сам нападающий изъявил такое желание. Дзюба заявил, что готов завершить карьеру профессионального футболиста, если не получит предложения от хорошей команды.