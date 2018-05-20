Амкар (Россия)

РПЛ 2017/18

# Команда И О
1 Локомотив 30 60
...
11 Ростов 30 37
12 Урал 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА-Хабаровск 30 13
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Сыгранные
Тамбов0 - 120.05.18Амкар
Амкар2 - 017.05.18Тамбов

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Власти Пермского края хотят взыскать с "Амкара" 543 миллиона рублей

Министерство спорта Пермского края хочет взыскать с футбольного клуба "Амкар" 543 миллиона рублей, сообщает "Коммерсант-Прикамье".

Основанием стала проверка расходования краевых денег клубом, которая выявила нарушения. Сейчас клуб находится в банкротстве, и краевые власти могут взять под контроль его ход.

В 2017 году клуб получил субсидии в размере 381,9 миллиона рублей, в 2018-м – 161,478 миллиона. Летом 2018 года "Амкар" прекратил свое существование после 14 сезонов в премьер-лиге.

Владельцы "Амкара" не нашли средства для погашения долгов, и приняли решение о ликвидации клуба через процедуру банкротства. При подаче заявления долги "Амкара" оценивались в 540 миллионов рублей. При этом имущество клуба (мебель, спортинвентарь, бытовая техника) оценили в 68,4 миллиона, еще 2,7 миллиона стоит искусственное покрытие поля.
Теги: Амкар
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