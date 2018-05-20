Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Амкар (Россия)
РПЛ 2017/18
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Локомотив
|30
|60
|...
|11
|Ростов
|30
|37
|12
|Урал
|30
|37
|13
|Амкар
|30
|35
|14
|Анжи
|30
|24
|15
|Тосно
|30
|24
|16
|СКА-Хабаровск
|30
|13
|Предстоящих матчей пока нет
|Сыгранные
|Тамбов
|0 - 120.05.18
|Амкар
|Амкар
|2 - 017.05.18
|Тамбов
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Власти Пермского края хотят взыскать с "Амкара" 543 миллиона рублей
Министерство спорта Пермского края хочет взыскать с футбольного клуба "Амкар" 543 миллиона рублей, сообщает "Коммерсант-Прикамье".
Основанием стала проверка расходования краевых денег клубом, которая выявила нарушения. Сейчас клуб находится в банкротстве, и краевые власти могут взять под контроль его ход.
В 2017 году клуб получил субсидии в размере 381,9 миллиона рублей, в 2018-м – 161,478 миллиона. Летом 2018 года "Амкар" прекратил свое существование после 14 сезонов в премьер-лиге.
Владельцы "Амкара" не нашли средства для погашения долгов, и приняли решение о ликвидации клуба через процедуру банкротства. При подаче заявления долги "Амкара" оценивались в 540 миллионов рублей. При этом имущество клуба (мебель, спортинвентарь, бытовая техника) оценили в 68,4 миллиона, еще 2,7 миллиона стоит искусственное покрытие поля.
Основанием стала проверка расходования краевых денег клубом, которая выявила нарушения. Сейчас клуб находится в банкротстве, и краевые власти могут взять под контроль его ход.
В 2017 году клуб получил субсидии в размере 381,9 миллиона рублей, в 2018-м – 161,478 миллиона. Летом 2018 года "Амкар" прекратил свое существование после 14 сезонов в премьер-лиге.
Владельцы "Амкара" не нашли средства для погашения долгов, и приняли решение о ликвидации клуба через процедуру банкротства. При подаче заявления долги "Амкара" оценивались в 540 миллионов рублей. При этом имущество клуба (мебель, спортинвентарь, бытовая техника) оценили в 68,4 миллиона, еще 2,7 миллиона стоит искусственное покрытие поля.
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