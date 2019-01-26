РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 19 53
2 Лилль 22 43
3 Лион 21 37
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 21 32
6 Монпелье 20 32
...
20 Генгам 21 14
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Источник: Паредес прибыл в Париж для подписания контракта с "ПСЖ"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес прибыл в Париж сегодня для подписания контракта с "Пари Сен-Жермен", сообщает RMC.

По информации источника, Паредес заключит контракт с парижанами на 4,5 года. Сумма трансфера составит 40 млн евро. Также будет выплачено 5 млн в качестве бонусов.

24-летний Паредес перешёл в "Зенит" летом 2017 года из "Ромы". Сумма трансфера составила 23 млн евро.

RMC
Теги: Паредес Зенит ПСЖ Лига 1
Сегодня, 15:14
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#2  utekay  Россия (Сегодня, 15:22)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Антуан Грейцман
один ЦСКА в этом году радует. Там игроки появляются.

негодяи confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  Антуан Грейцман  Челябинск (Сегодня, 15:20)
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  •  (1)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Ну, не очень жаль.

Хотя мы все больше скатываемся в болото, из которого достают последние более-менее ценные ресурсы. Старика Ивановича хоть оставьте.

Честно - один ЦСКА в этом году радует. Там игроки появляются.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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