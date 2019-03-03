Юрий Лодыгин: до встречи, мой дорогой "Зенит"! (фото)

Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин прокомментировал свой переход в "Олимпиакос" на правах аренды до конца сезона."До встречи, мой дорогой "Зенит"! Спасибо всем за ваши сообщения, удачи в дальнейшем", – написал Лодыгин в инстаграме.