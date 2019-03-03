Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Юрий Лодыгин: до встречи, мой дорогой "Зенит"! (фото)

Голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин прокомментировал свой переход в "Олимпиакос" на правах аренды до конца сезона.

"До встречи, мой дорогой "Зенит"! Спасибо всем за ваши сообщения, удачи в дальнейшем", – написал Лодыгин в инстаграме.


Теги: Зенит Лодыгин
Сегодня, 08:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
#2  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 09:03)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Он улетел, но обещал вернуться. ...
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 08:41)
  • 0
  •  (0)

Жаль зеня его отдал,такой вратарище был -))
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.