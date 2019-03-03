Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Игорь Лебедев - о возможном трансфере Ракицкого: игрок все делает правильно

Член исполкома РФС, депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал возможный трансфер защитника Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".

"Судя по заявлениям, которые мы слышим с украинской стороны, если игрок украинской национальности переходит в какой-либо российский клуб, встаeт вопрос о его вызове в состав национальной сборной. Данный вопрос ставит игроков перед выбором: либо заиграть в хорошем российском клубе и стабильно участвовать в еврокубках, либо остаться на Украине и играть за сборную.

Сам Ярослав делает всe правильно. За "Зенит" выступать престижнее, чем за многие другие клубы чемпионата Украины. У украинских футболистов должен пройти страх таких переходов не из-за перехода Ракицкого, а в связи с тем, что 31 марта после выборов придeт тот президент, который пойдeт на сближение с Россией", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
Теги: Лебедев Ракицкий Зенит Шахтер
Сегодня, 18:41
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#2  casabl   (Сегодня, 19:30)
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Пошол за баблом.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 19:18)
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Это Тимошенко что-ли пойдет на сближение с Россией? Жирик младший совсем плох

либо заиграть в хорошем российском клубе и стабильно участвовать в еврокубках, либо остаться на Украине и играть за сборную

У Ярика вопрос несколько иначе стоял. Либо остаться в Украине и играть за сборную и за сильнейший клуб Восточной Европы в Лиге Чемпионов. В Зенит он явно перешел не из-за стабильного участия в еврокубках


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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