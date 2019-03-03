Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Игорь Лебедев - о возможном трансфере Ракицкого: игрок все делает правильно
Член исполкома РФС, депутат Государственной думы РФ Игорь Лебедев прокомментировал возможный трансфер защитника Ярослава Ракицкого из "Шахтера" в "Зенит".
"Судя по заявлениям, которые мы слышим с украинской стороны, если игрок украинской национальности переходит в какой-либо российский клуб, встаeт вопрос о его вызове в состав национальной сборной. Данный вопрос ставит игроков перед выбором: либо заиграть в хорошем российском клубе и стабильно участвовать в еврокубках, либо остаться на Украине и играть за сборную.
Сам Ярослав делает всe правильно. За "Зенит" выступать престижнее, чем за многие другие клубы чемпионата Украины. У украинских футболистов должен пройти страх таких переходов не из-за перехода Ракицкого, а в связи с тем, что 31 марта после выборов придeт тот президент, который пойдeт на сближение с Россией", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
"Судя по заявлениям, которые мы слышим с украинской стороны, если игрок украинской национальности переходит в какой-либо российский клуб, встаeт вопрос о его вызове в состав национальной сборной. Данный вопрос ставит игроков перед выбором: либо заиграть в хорошем российском клубе и стабильно участвовать в еврокубках, либо остаться на Украине и играть за сборную.
Сам Ярослав делает всe правильно. За "Зенит" выступать престижнее, чем за многие другие клубы чемпионата Украины. У украинских футболистов должен пройти страх таких переходов не из-за перехода Ракицкого, а в связи с тем, что 31 марта после выборов придeт тот президент, который пойдeт на сближение с Россией", - цитирует Лебедева "Чемпионат.сом".
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