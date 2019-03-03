Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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"Шахтер" пожелал Ракицкому успехов в "Зените"

"Шахтер" попрощался с защитником Ярославом Ракицким, который перешел в "Зенит".

"Ярослав является одним из самых известных воспитанников Академии "горняков". За первую команду он дебютировал в августе 2009 года и на протяжении 9 с половиной сезонов был важнейшим игроком обороны дончан. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны. Он завоевал искреннюю любовь и уважение болельщиков и заслужил статус легенды клуба.

ФК "Шахтер" благодарит Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команде, за профессионализм, за яркую и страстную игру, за его "оранжево-черное" сердце.

Желаем Ярославу успехов в дальнейшей карьере!" – говорится на официальном сайте украинского клуба.
Теги: Ракицкий Шахтер Зенит
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#3  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 23:17)
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Болеет за:
«Волга НН»
Цитата: robinzen
Жалко только, что парень место в сборной потеряет наверняка. Они ж там на Укре все больные на голову...

Зинченко вроде вызывался. Если там ещё не все конченные ,то Ракицкий будет так же продолжать играть за сборную.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#2  cerberspb  Санкт-Петербург (Сегодня, 23:13)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: robinzen
Жалко только, что парень место в сборной потеряет наверняка. Они ж там на Укре все больные на голову...

да не не все! обычные люди у них нормальные у них в верхах почти все того...
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 23:08)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Жалко только, что парень место в сборной потеряет наверняка. Они ж там на Укре все больные на голову...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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