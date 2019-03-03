"Шахтер" пожелал Ракицкому успехов в "Зените"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:43
Гениальный Терентьев и портье из отеля в воротах. Оценки погрома, устроенного "Зенитом" "Ростову" (3)
Гениальный Терентьев и портье из отеля в воротах. Оценки погрома, устроенного "Зенитом" "Ростову" (3)
22:09
Алан Чочиев: водитель назвал Кокорина и Мамаева петухами. Во Владикавказе "петух" еще хуже, чем мат (7)
Алан Чочиев: водитель назвал Кокорина и Мамаева петухами. Во Владикавказе "петух" еще хуже, чем мат (7)
20:05
Адвокат Кокорина: шансы, что футболистов отпустят 8 февраля, есть, если будут разумно и адекватно подходить к этому вопросу (3)
Адвокат Кокорина: шансы, что футболистов отпустят 8 февраля, есть, если будут разумно и адекватно подходить к этому вопросу (3)
18:37
Василий Уткин: нынешнее поколение футболистов вообще не бухает. Нормально бухали Березуцкие (20)
Василий Уткин: нынешнее поколение футболистов вообще не бухает. Нормально бухали Березуцкие (20)
17:12
Адвокат Мамаева: Павла содержат под стражей за преступление, которое он фактически не совершал (9)
Адвокат Мамаева: Павла содержат под стражей за преступление, которое он фактически не совершал (9)
16:38
Генеральный директор "Ахмата": если у Пилипчука есть предложение возглавить клуб, думаю, пойдем ему навстречу
Генеральный директор "Ахмата": если у Пилипчука есть предложение возглавить клуб, думаю, пойдем ему навстречу
14:06
Смолов: у меня нет никакой зависти к Дзюбе, будь я тренером - сам бы предпочел Артема себе на ЧМ (3)
Смолов: у меня нет никакой зависти к Дзюбе, будь я тренером - сам бы предпочел Артема себе на ЧМ (3)
13:15
В Беларуси готовы не считать легионерами игроков из России и Казахстана при встречных уступках (3)
В Беларуси готовы не считать легионерами игроков из России и Казахстана при встречных уступках (3)
12:50
"Ювентус" во вчерашнем матче с "Лацио" ни разу не ударил по воротам в 1-м тайме. Это произошло впервые за 14 лет
"Ювентус" во вчерашнем матче с "Лацио" ни разу не ударил по воротам в 1-м тайме. Это произошло впервые за 14 лет
"Шахтер" пожелал Ракицкому успехов в "Зените"
"Шахтер" попрощался с защитником Ярославом Ракицким, который перешел в "Зенит".
"Ярослав является одним из самых известных воспитанников Академии "горняков". За первую команду он дебютировал в августе 2009 года и на протяжении 9 с половиной сезонов был важнейшим игроком обороны дончан. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны. Он завоевал искреннюю любовь и уважение болельщиков и заслужил статус легенды клуба.
ФК "Шахтер" благодарит Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команде, за профессионализм, за яркую и страстную игру, за его "оранжево-черное" сердце.
Желаем Ярославу успехов в дальнейшей карьере!" – говорится на официальном сайте украинского клуба.
"Ярослав является одним из самых известных воспитанников Академии "горняков". За первую команду он дебютировал в августе 2009 года и на протяжении 9 с половиной сезонов был важнейшим игроком обороны дончан. На его счету 326 матчей в оранжево-черной футболке и 14 забитых мячей. Вместе с клубом Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны. Он завоевал искреннюю любовь и уважение болельщиков и заслужил статус легенды клуба.
ФК "Шахтер" благодарит Ярослава Ракицкого за годы, проведенные в команде, за профессионализм, за яркую и страстную игру, за его "оранжево-черное" сердце.
Желаем Ярославу успехов в дальнейшей карьере!" – говорится на официальном сайте украинского клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.