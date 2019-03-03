Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Валерий Рейнгольд: "Спартаку" надо прививать короткий пас, длинный пас – путь в никуда

Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд рассказал о встрече с главным тренером московского клуба Олегом Кононовым.

"Я хотел узнать, какой футбол будет показывать "Спартак". Судя по всему, традиционный спартаковский. Знаю, что Кононов имел большую беседу с Олегом Ивановичем Романцевым. Они пришли к общему знаменателю, и это правильно. Надо прививать в "Спартаке" короткий пас, ведь это и есть прогресс футбола. Длинный пас — это путь в никуда. Борьба, борьба. Но футбол — это не борьба на ковре или татами, это игра.

Футбол у "Спартака" будет красивый. Для этого нужны исполнители. Сейчас шансы получают молодые игроки, не буду называть имена, потому что с молодыми так нельзя. Не принято хвалить молодёжь. Но уже есть эпизоды в игре, которые радуют. И есть мальчишки в "Спартаке", которые радуют. Для меня это дороже, чем многое", — цитирует Рейнгольда "Спорт уик-энд" .
Теги: Рейнгольд Спартак
Сегодня, 07:51
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