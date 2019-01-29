Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 22 43
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 21 36
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
...
20 Генгам 22 14
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РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Официально: Леандро Паредес перешел из "Зенита" в "ПСЖ"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес перешел в "ПСЖ".

Клубы достигли соглашения о трансфере игрока. 24-летний Паредес заключил с "ПСЖ" контракт до 30 июня 2023 года, сообщается на официальном сайте французской команды.

Детали сделки не разглашаются, но по сведениям зарубежных СМИ, парижане заплатят "Зениту" 40 млн евро, еще 5 млн сине-бело-голубые получат в виде бонусов.

Паредес выступал за "Зенит" с лета 2017 года. В составе команды он провел 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач.
Теги: Паредес ПСЖ Зенит Лига 1
Сегодня, 12:24
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(4)
#27  Земляк Зёмы  КБ-Гостевая (Сегодня, 13:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Prokurator,
Вернули бабушкам?
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#26  Cotiche   (Сегодня, 13:57)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Шмайхель
Мутные схемы между российскими владельцами клубов ,связанные с финансовым фейр - плей ,настоящие суммы там на порядок ниже.

Мутным бывает только тарасовский борщ, основанный на мифах и лжи. Настоящая сумма вот на бочке лежит- 40 мультов. Могло быть и больше но летом. Ждать не захотели, может и зря.
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#25  Шмайхель   (Сегодня, 13:45)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lools
Головин 30, Паредес 40
Мутные схемы между российскими владельцами клубов ,связанные с финансовым фейр - плей ,настоящие суммы там на порядок ниже.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#24  ШаХерезада   (Сегодня, 13:44)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Stilet
Негромес их больно дёшев оказался

Который Ласана НДиае? Да, всего-то 200 тысяч


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#23  Cotiche   (Сегодня, 13:43)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Schweinsteiger
Наверне, бомжи провели самую удачную сделку за всё время своего существования.

Наверне нет)
Регистрация: 26.01.2019 [жалоба]
#22  ШаХерезада   (Сегодня, 13:43)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тоска в деревне: линкор пропит, причал прое... joy
Ничего, зато очередной престарелый хирое-невмираком, вытиран АТО на подходе


--------------------
Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#21  Stilet   (Сегодня, 13:36)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Amirovich
ахаха у свиней опять пуканы рвет =) от зависти !

Очень похоже на то. Негромес их больно дёшев оказался blush
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#20  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:25)
  • -1
  •  (1)

Зенит гремит на зимнем трансферном рынке Европы


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#19  Schweinsteiger   (Сегодня, 13:23)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
За это ленивое, истеоичное говно, пусть и с отличным Рамос и ударом, это про то охеренно. Наверне, бомжи провели самую удачную сделку за всё время своего существования.


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#18  Lools  Лондон (Сегодня, 13:15)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Головин 30, Паредес 40, свиноферме такие суммы даже и не снились с их говно игроками. Назревает очередная атомная бомбежка пердаков балещиков убогого клупа joy
Регистрация: 21.01.2019 [жалоба]
#17  Amirovich   (Сегодня, 13:15)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
ахаха у свиней опять пуканы рвет =) от зависти !
Регистрация: 28.02.2015 [жалоба]
#16  Skyline  СПБ (Сегодня, 13:12)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
спасибо и удачи Лео.


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#15  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 13:11)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Кубань»
Провернули таки! Поздравлямба! Игрок без мотивации - враг команде, а бабло за него отличное выручили.


--------------------
10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#14  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 13:08)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
ПСЖ капитально лопухнулся!Зенит с очень удачной сделкой,если сумма соответствует указанной.
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#13  teacher   (Сегодня, 13:04)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Ну слава тебе яйца! Завершили Сагу!!! Купить бы теперь кого толкового.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#12  guns111  Выборг (Сегодня, 13:04)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Медведь Русский
На сколько же здорово понимал в трансферном рынке Константин Сарсания. Сразу после подписания Лео, Константин дал интервью в котором сказал, что через пару лет Паредес будет стоить 40-50 млн долларов. вот прошло чуть меньше двух лет...
Был бы жив-здоров Константин, состав Зенита был бы на много сильнее сейчас...

Вот где человек - пол команды!


--------------------
Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#11  Egg  mars (Сегодня, 13:03)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Во пруха бомжам.Всучить лягушатникам среднего игрока за ох...е бабки
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#10  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:02)
  • 0
  •  (6)

Цитата: zen-it
За такие деньги, крутяк!!!

Вить, тебе то с трансфера сколько отсыпали??? Уместилось в кулачке?
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#9  Ssakoll2  Столица Российской Империи (Сегодня, 12:59)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Отлично!
Я так и не понял, что он за игрок. Вроде класс есть, но ленивый. Очень хорошо продали и забыли.!
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
#8  Prokurator  Столица империи (Сегодня, 12:54)
  • 0
  •  (2)

Хорошие деньги. Всегда бы так продавать.
Но главное, чтобы теперь их по делу использовали.


--------------------
Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
#7  stepanmlc   (Сегодня, 12:53)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
шейки вообщле епнулись, паредас и половины этой не суммы не стоит


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#6  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:43)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
За такие деньги, крутяк!!!
Продреса за 20ку пульнули!! А тут за 40!!Молодцы!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#5  Buiser812   (Сегодня, 12:40)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
До свидания


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
#4  Медведь Русский   (Сегодня, 12:39)
  • +10
  •  (12)
online

На сколько же здорово понимал в трансферном рынке Константин Сарсания. Сразу после подписания Лео, Константин дал интервью в котором сказал, что через пару лет Паредес будет стоить 40-50 млн долларов. вот прошло чуть меньше двух лет...
Был бы жив-здоров Константин, состав Зенита был бы на много сильнее сейчас...
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#3  лад  USSR (Сегодня, 12:33)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
В добрый путь!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#2  vertel  латвия (Сегодня, 12:31)
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Удачи тебе, Лео! Как же прекрасно будет играть в окружении Неймара, Мбаппе, Ди Марии, Кавани и снабжать их точными пасами, а не с Дзюбой, Шатовым, Маком. Тухельс, наверняка знает, зачем ему нужен Паредес. Большой привет экспертам и специалистам, которые часто охаивали игрока. А РПЛ потеряло, к сожалению, очередного сильного игрока. Спасибо Паредесу и за сумму, за которую его приобрёл топ клуб.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#1  Beer-man  Калининградская область (Сегодня, 12:29)
  • 0
  •  (2)
online

Наконец-то закончилась эпопея. Теперь хоть ясность какая-то имеется.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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