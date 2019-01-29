Официально: Леандро Паредес перешел из "Зенита" в "ПСЖ"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Леандро Паредес перешел в "ПСЖ".Клубы достигли соглашения о трансфере игрока. 24-летний Паредес заключил с "ПСЖ" контракт до 30 июня 2023 года, сообщается на официальном сайте французской команды.Детали сделки не разглашаются, но по сведениям зарубежных СМИ, парижане заплатят "Зениту" 40 млн евро, еще 5 млн сине-бело-голубые получат в виде бонусов.Паредес выступал за "Зенит" с лета 2017 года. В составе команды он провел 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач.