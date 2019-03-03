Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Зе Луиш: могу всех заверить: я – игрок "Спартака"!

Нападающий "Спартака" Зе Луиш прокомментировал новости об интересе к нему со стороны "Галатасарая".

– Приятно узнать, что тобой интересуются другие клубы, – сказал Зе Луиш. – Это значит, что ты не зря ешь свой хлеб, делаешь свою работу правильно, растешь, и этим вызван интерес. С другой стороны, могу всех заверить, что я – игрок "Спартака" и намерен выполнить свой контракт с клубом от и до. Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в "Спартаке", на защите красно-белых цветов. Если в будущем когда-то поступит предложение, которое заинтересует все стороны, и клуб, и меня, тогда сядем, будем разговаривать. Но на данный момент я – игрок "Спартака".

– Какой бы чемпионат вам подошел? АПЛ?

– Нравится чемпионат Англии, никогда не отрицал это. С другой стороны, не ослеплен этой идеей. Делаю свою работу, а время покажет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зе Луиш Спартак
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