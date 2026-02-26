Как сообщает TEAMtalk, испанский клуб запросил информацию по возможному трансферу бразильского футболиста. По данным источника, лондонцы оперативно дали понять, что не намерены расставаться с 28-летним игроком.
Футболист в этом сезоне выходил на поле в 32 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.
"Реал" интересуется игроком "Арсенала" - источник
"Реал" проявил интерес к центральному защитнику "Арсенала" Габриэлу Магальяйнсу.
Фото: Getty Images