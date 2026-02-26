"Реал" интересуется игроком "Арсенала" - источник

"Реал" проявил интерес к центральному защитнику "Арсенала" Габриэлу Магальяйнсу.

Фото: Getty Images

Как сообщает TEAMtalk, испанский клуб запросил информацию по возможному трансферу бразильского футболиста. По данным источника, лондонцы оперативно дали понять, что не намерены расставаться с 28-летним игроком.



Футболист в этом сезоне выходил на поле в 32 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Арсенал