Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Урал
|17
|22
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей
|17
|10
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Отец Романа Нойштедтера: у сына были предложения из России
Пётр Нойштедтер, отец защитника сборной России Романа Нойштедтера, прокомментировал будущее своего сына.
Напомним, ранее появилась информация, что руководство "Фенербахче" не планирует продлевать контракт с 30-летним футболистом.
"Я всегда переживаю за сына. Можно представить, какая у него сейчас ситуация в команде. Болельщики и пресса недовольны результатом. Особенно, когда идёт сравнение с прошлым сезоном, в котором команда играла в финале кубка и заняла второе место, а сейчас ползёт где-то сзади.
Сейчас у Ромы заканчивается контракт. Он мне сказал: "Папа, пока что ничего не известно. Важно делать то, что происходит сейчас". Я с ним согласен в этом вопросе. А как сложится дальше, будет решать он сам и его агент. Я знаю, что у него были предложения из России, но насколько они были конкретными, сказать не могу. Я в такие дела не лезу. Для меня главное, чтобы мой сын был здоровым", — сказал Нойштедтер.
"Чемпионат"
Напомним, ранее появилась информация, что руководство "Фенербахче" не планирует продлевать контракт с 30-летним футболистом.
"Я всегда переживаю за сына. Можно представить, какая у него сейчас ситуация в команде. Болельщики и пресса недовольны результатом. Особенно, когда идёт сравнение с прошлым сезоном, в котором команда играла в финале кубка и заняла второе место, а сейчас ползёт где-то сзади.
Сейчас у Ромы заканчивается контракт. Он мне сказал: "Папа, пока что ничего не известно. Важно делать то, что происходит сейчас". Я с ним согласен в этом вопросе. А как сложится дальше, будет решать он сам и его агент. Я знаю, что у него были предложения из России, но насколько они были конкретными, сказать не могу. Я в такие дела не лезу. Для меня главное, чтобы мой сын был здоровым", — сказал Нойштедтер.
"Чемпионат"
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