Отец Романа Нойштедтера: у сына были предложения из России

Пётр Нойштедтер, отец защитника сборной России Романа Нойштедтера, прокомментировал будущее своего сына.Напомним, ранее появилась информация, что руководство "Фенербахче" не планирует продлевать контракт с 30-летним футболистом."Я всегда переживаю за сына. Можно представить, какая у него сейчас ситуация в команде. Болельщики и пресса недовольны результатом. Особенно, когда идёт сравнение с прошлым сезоном, в котором команда играла в финале кубка и заняла второе место, а сейчас ползёт где-то сзади.Сейчас у Ромы заканчивается контракт. Он мне сказал: "Папа, пока что ничего не известно. Важно делать то, что происходит сейчас". Я с ним согласен в этом вопросе. А как сложится дальше, будет решать он сам и его агент. Я знаю, что у него были предложения из России, но насколько они были конкретными, сказать не могу. Я в такие дела не лезу. Для меня главное, чтобы мой сын был здоровым", — сказал Нойштедтер.