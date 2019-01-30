РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Отец Романа Нойштедтера: у сына были предложения из России

Пётр Нойштедтер, отец защитника сборной России Романа Нойштедтера, прокомментировал будущее своего сына.

Напомним, ранее появилась информация, что руководство "Фенербахче" не планирует продлевать контракт с 30-летним футболистом.

"Я всегда переживаю за сына. Можно представить, какая у него сейчас ситуация в команде. Болельщики и пресса недовольны результатом. Особенно, когда идёт сравнение с прошлым сезоном, в котором команда играла в финале кубка и заняла второе место, а сейчас ползёт где-то сзади.

Сейчас у Ромы заканчивается контракт. Он мне сказал: "Папа, пока что ничего не известно. Важно делать то, что происходит сейчас". Я с ним согласен в этом вопросе. А как сложится дальше, будет решать он сам и его агент. Я знаю, что у него были предложения из России, но насколько они были конкретными, сказать не могу. Я в такие дела не лезу. Для меня главное, чтобы мой сын был здоровым", — сказал Нойштедтер.

"Чемпионат"
Теги: Нойштедтер Фенербахче
Сегодня, 14:07
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#1  safonas   (Сегодня, 14:37)
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если только в Анжи или Енисей


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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