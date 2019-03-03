Ростов (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Енисей03.03.19Ростов
Ростов10.03.19Арсенал
Тула
Сыгранные
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов
Ростов0 - 002.12.18ЦСКА

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Бьорн Сигурдарсон - о Кубке "Матч Премьер": это была отличная тренировка

Нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон назвал прошедший "Фонбет Кубок Матч Премьер" отличной тренировкой.

"Это была отличная тренировка для нас. На протяжении всего сбора мы занимались в прекрасных условиях. Да, результат не самый приятный – проиграны все три матча. Но при этом получен очень полезный опыт, который должен пригодиться нам во второй части сезона", - цитируют "Известия" Сигурдарсона.
Теги: Ростов Сигурдссон
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#1  Босх  Россия (Сегодня, 10:41)
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Болеет за:
«Ростов»
Как"тренировка"?
А вон в Шпартальке удже третий день банкет гудит,по поводу ТРОФЕЯ!!


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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