Уфа (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
...
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Уфа03.03.19Динамо
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Краснодар1 - 109.12.18Уфа
Анжи0 - 001.12.18Уфа

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Шамиль Газизов: "Уфа" собирается купить нападающего из Европы

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что в ближайшее время его клуб собирается подписать контракт с форвардом из Европы.

"В последний день вряд ли стоит ждать от "Уфы" трансферных бомб. Те два игрока, которые должны были перейти в зарубежные клубы, не уйдут. Переговоры по ним закрыты.

Что касается позиции нападающего, то мы нашли подходящего футболиста, и у нас ещё есть время подписать его. Он из Европы, и я надеюсь, что трансфер всё-таки состоится", - цитирует Газизова "Чемпионат.сом".
Теги: Газизов Уфа
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#1  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 18:09)
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Болеет за:
«Волга НН»
Чемпионат Албании или Македонии?
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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