Набабкин ответил, станет ли Бориско преемником Акинфеева

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"Не думаю, что это прямая замена Акинфееву. Просто решили взять вратаря для усиления позиции. Супер, что Игорь продолжает играть уже много лет. Подписал новый контракт, дай Бог ему здоровья", — сказал Набабкин.