Набабкин ответил, станет ли Бориско преемником Акинфеева

"Не думаю, что это прямая замена Акинфееву. Просто решили взять вратаря для усиления позиции. Супер, что Игорь продолжает играть уже много лет. Подписал новый контракт, дай Бог ему здоровья", — сказал Набабкин.
Бориско официально стал игроком ЦСКА 28 июля, перейдя из "Балтики". 26-летний голкипер заключил с армейцами контракт по схеме "3+1" и будет выступать под 39-м номером.
При этом вратарская линия ЦСКА остается одной из самых конкурентных в РПЛ. Помимо многолетнего первого номера Акинфеева, в составе армейцев также находится Владислав Тороп, которого считают главным кандидатом на роль преемника легендарного капитана.
Источник: "Спорт-Экспресс"