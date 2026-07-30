Орлов поделился информацией о возможном переходе Даку в ЦСКА

- Вот что я узнал в Москве. ЦСКА очень пытается договориться по поводу трансфера Даку, но пока они не могут предоставить ему ту зарплату, которую он просит, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА готов активировать опцию выкупа нападающего "Рубина" Мирлинда Даку за 10 миллионов евро, однако переходу мешает высокая зарплата форварда.
В первом туре Российской Премьер-Лиги "Рубин" на домашнем стадионе уступил "Краснодару" со счетом 1:3, Даку отметился забитым мячом. Рыночная стоимость 28-летнего албанца оценивается порталом Transfermarkt в 9 миллионов евро.