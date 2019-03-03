Краснодар (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Краснодар10.03.19Оренбург
Сыгранные
Краснодар1 - 109.12.18Уфа
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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Александр Мартынович - о Галицком: меня удивляет, насколько ровно он относится к людям

Капитан "Краснодара" Александр Мартынович рассказал о президенте клуба Сергее Галицком.

"Это было очень давно, самого разговора не вспомню. Были ощущения, что человек прекрасно понимает свой уровень. Меня удивило, насколько ровно он относится к игрокам: приезжает на базу, общается с ними. Нет ощущения, будто перед тобой надменный миллионер. Галицкий живёт футболом, и это очень подкупает", - цитирует Мартыновича "RT на русском".
Теги: Краснодар Мартынович Галицкий
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