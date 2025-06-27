Тюкавин ответил, как бы отреагировал на звонок Станковича

— Николай Комличенко рассказывал, что ему звонил Станкович, звал в «Спартак», но он ушел в «Локомотив». Что бы вы ответили Деяну, если бы он позвонил вам?
— Взял бы трубку, поговорил и все.
— Что бы сказали ему, если бы он начал так же звать вас в свой клуб, как Комличенко?
— Не знаю. Сказал бы что-нибудь.
— Отказали бы ему?
— Все верно.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". На его счету в составе основной команды 151 выход на поле в официальных матчах, 48 забитых голов, 29 отданных голевых передач, 4 полученные желтые карточки.
Действующий контракт 23-летнего форварда со столичным клубом рассчитан на срок до лета 2030 года. В настоящее время нападающий восстанавливается от травмы - разрыва крестообразной связки колена, который случился в начале марта во время матча РПЛ против "Ростова".
Источник: "РБ Спорт"