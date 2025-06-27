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Тюкавин ответил, как бы отреагировал на звонок Станковича

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин ответил, как бы отреагировал на звонок главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Динамо" Москва
— Николай Комличенко рассказывал, что ему звонил Станкович, звал в «Спартак», но он ушел в «Локомотив». Что бы вы ответили Деяну, если бы он позвонил вам?

— Взял бы трубку, поговорил и все.

— Что бы сказали ему, если бы он начал так же звать вас в свой клуб, как Комличенко?

— Не знаю. Сказал бы что-нибудь.

— Отказали бы ему?

— Все верно.

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". На его счету в составе основной команды 151 выход на поле в официальных матчах, 48 забитых голов, 29 отданных голевых передач, 4 полученные желтые карточки.

Действующий контракт 23-летнего форварда со столичным клубом рассчитан на срок до лета 2030 года. В настоящее время нападающий восстанавливается от травмы - разрыва крестообразной связки колена, который случился в начале марта во время матча РПЛ против "Ростова".

Источник: "РБ Спорт"

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