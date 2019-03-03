Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Динамо (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|...
|10
|Оренбург
|16
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Уфа
|03.03.19
|Динамо
|Динамо
|10.03.19
|Спартак
|Сыгранные
|Динамо
|4 - 009.12.18
|Урал
|Рубин
|1 - 130.11.18
|Динамо
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Сергей Силкин: задача выхода в еврокубки в этом сезоне для "Динамо" невыполнима, основная задача — не вылететь
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info поразмышлял о перспективах команды в чемпионате России.
Сергей Силкин
- Думаю, что с приобретениями не торопятся, потому что просто нет денег, - приводит слова Силкина корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Наверняка у тренерского штаба есть кандидатуры игроков, которыми они хотят усилиться. Всегда так делается, потому что о новых игроках тренеры всегда думают по ходу чемпионата, до перерыва. Думаю, что здесь финансовые проблемы. В «Динамо» - неопределенность. Непонятно, кто будет во главе клуба, кто будет хозяином. Очень много разговоров здесь. Я общаюсь и с ветеранами, и с болельщикам «Динамо» - все находятся в обеспокоенном состоянии. Нет понимания того, что происходит. Говорят, что все будет хорошо? Может, и будет. Но до чемпионата остается все меньше времени. Должны следовать какие-то действия, чтобы усилить команду. Команда нуждается в усилении для выполнения поставленных задач. Но попадание в еврокубки — задача, которую ей ставят - считаю, сейчас невыполнима. Основная задача в этом году — не вылететь.
- Если новички в команде появятся только накануне возобновления сезона, трудно будет сыграться?
-Конкуренция в составе очень важна. Когда ее нет — очень плохо. А сейчас получается, что команда в своей скорлупе варится. Конечно, если новички появятся только накануне возобновления чемпионата, будет очень сложно и неожиданно для кого-то из нынешних игроков. Потому что кому-то придется отправиться на скамейку. Это приведет к лишним и ненужным эмоциям в команде. Чем раньше появятся новички, тем раньше этот болезненный процесс пройдет.
- «Динамо» весной вернется в Петровский парк, где теперь стоит новенький стадион-красавец...
- То, что стадион построен и его надо использовать по назначению, это важно. Нужно теперь заниматься командой, потому что на таком стадионе в первой лиге играть — не знаю, как это болельщики воспримут. Все время в прессе обсуждают, что команда будет бороться за участие в еврокубках, но для того чтобы боролись, нужно усиление. Чтобы в каждой позиции была конкуренция. «Динамо» - это не «Зенит», где два состава. У динамовцев сейчас с трудом один набирается. Хотелось бы, чтобы три-четыре человека сейчас влились в команду, чтобы и тренерскому штабу работалось спокойнее, и были какие-то варианты, если кто-то выпал. Повторюсь, задачи всегда должны быть подкреплены действиями. Ну, не хочется повторения той истории, которая была три года назад! Хочется, чтобы ушли от этой проблемы, чтобы было спокойно, чтобы закончить в серединке этот чемпионат, а в будущем сезоне уже задачи серьезные выполнять. Самое главное, что сейчас непонятно, кто хозяин клуба. У «Динамо» там уже акций практически не осталось. В ВТБ заявляют, что они берут клуб, но почему-то эта точка, которую надо поставить, пока никак не ставится.
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