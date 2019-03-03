Сергей Силкин: задача выхода в еврокубки в этом сезоне для "Динамо" невыполнима, основная задача — не вылететь

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info поразмышлял о перспективах команды в чемпионате России. Сергей Силкин

- Думаю, что с приобретениями не торопятся, потому что просто нет денег, - приводит слова Силкина корреспондентВиктория Яковлева. - Наверняка у тренерского штаба есть кандидатуры игроков, которыми они хотят усилиться. Всегда так делается, потому что о новых игроках тренеры всегда думают по ходу чемпионата, до перерыва. Думаю, что здесь финансовые проблемы. В «Динамо» - неопределенность. Непонятно, кто будет во главе клуба, кто будет хозяином. Очень много разговоров здесь. Я общаюсь и с ветеранами, и с болельщикам «Динамо» - все находятся в обеспокоенном состоянии. Нет понимания того, что происходит. Говорят, что все будет хорошо? Может, и будет. Но до чемпионата остается все меньше времени. Должны следовать какие-то действия, чтобы усилить команду. Команда нуждается в усилении для выполнения поставленных задач. Но попадание в еврокубки — задача, которую ей ставят - считаю, сейчас невыполнима. Основная задача в этом году — не вылететь.-Конкуренция в составе очень важна. Когда ее нет — очень плохо. А сейчас получается, что команда в своей скорлупе варится. Конечно, если новички появятся только накануне возобновления чемпионата, будет очень сложно и неожиданно для кого-то из нынешних игроков. Потому что кому-то придется отправиться на скамейку. Это приведет к лишним и ненужным эмоциям в команде. Чем раньше появятся новички, тем раньше этот болезненный процесс пройдет.- То, что стадион построен и его надо использовать по назначению, это важно. Нужно теперь заниматься командой, потому что на таком стадионе в первой лиге играть — не знаю, как это болельщики воспримут. Все время в прессе обсуждают, что команда будет бороться за участие в еврокубках, но для того чтобы боролись, нужно усиление. Чтобы в каждой позиции была конкуренция. «Динамо» - это не «Зенит», где два состава. У динамовцев сейчас с трудом один набирается. Хотелось бы, чтобы три-четыре человека сейчас влились в команду, чтобы и тренерскому штабу работалось спокойнее, и были какие-то варианты, если кто-то выпал. Повторюсь, задачи всегда должны быть подкреплены действиями. Ну, не хочется повторения той истории, которая была три года назад! Хочется, чтобы ушли от этой проблемы, чтобы было спокойно, чтобы закончить в серединке этот чемпионат, а в будущем сезоне уже задачи серьезные выполнять. Самое главное, что сейчас непонятно, кто хозяин клуба. У «Динамо» там уже акций практически не осталось. В ВТБ заявляют, что они берут клуб, но почему-то эта точка, которую надо поставить, пока никак не ставится.