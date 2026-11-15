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Радченко оценил выступление молодёжи "Зенита" в матче с "Трабзонспором"

Один из руководителей академии "Зенита" Дмитрий Радченко специально для Rusfootball.info рассказал о питерской молодежи после товарищеского матча "Зенит" - "Трабзонспор".
Фото: ФК "Зенит"
- Что турки почти целиком привезли команду U-19, это всецело их проблемы. В любом случае, международный матч. И посмотрите, сколько народу собралось без FanID -  побит рекорд! "Вираж", наконец, занял свое законное место на трибуне D.

Мы тоже смогли проверить в деле большую группу молодежи, даже более юной. Для ребят сыграть при почти полных трибунах очень важно. Сергей Богданович верно подчеркивает, что сейчас у "Зенита" подрастает очень хорошее поколение. Мусаев даже через "Зенит-2" не прошел, сразу зацепился за первую команду. В академии его уже три месяца не вижу. Видим, что Шилов после тяжелой травмы потихоньку приходит в себя. Кондаков сейчас в молодежную сборную уехал. Зато сыграли Хотулев и Сергеев, за которых очень рад. Левандовский с Шаталовым получили небольшое время. Вообще сезон доказал, что выстроенная в клубе система работает. "Зенит-2" вышел в "Золото" второй Лиги. Команды U-17 и U-15 заняли первые места в ЮФЛ, где сражаются лучшие академии России. И показательно, что обе эти команды забили более ста мячей за сезон.

Имею отношение к воспитанию всех этих ребят. Мы же не только с форвардами индивидуально работаем. Рад, что 17-й год прикладываю руку к успехам клуба. У меня свой отдел по индивидуальной подготовке молодых футболистов. Собственный проект с акцентом на игровое мышление. Пока все работает – мальчишки прибавляют, забивают очень много, - сказал Радченко.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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