Как пишет пресс-служба сине-бело-голубых, игру с турецким "Трабзонспором" на "Газпром Арене" посетили 45 089 зрителей.
Предыдущее достижение держалось с 18 ноября 2018 года. Тогда на товарищескую встречу "Зенита" с немецким "Шальке-04" пришли 41 214 болельщиков.
Матч с "Трабзонспором" состоялся 15 ноября и завершился победой петербуржцев со счётом 3:0.
В РПЛ "Зенит" занимает первое место, набрав 31 очко после 14 туров.
"Зенит" установил новый рекорд посещаемости товарищеских матчей
Петербургский "Зенит" обновил клубный рекорд посещаемости товарищеских матчей.
Фото: ФК "Зенит"