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"Зенит" установил новый рекорд посещаемости товарищеских матчей

Петербургский "Зенит" обновил клубный рекорд посещаемости товарищеских матчей.
Фото: ФК "Зенит"
Как пишет пресс-служба сине-бело-голубых, игру с турецким "Трабзонспором" на "Газпром Арене" посетили 45 089 зрителей.

Предыдущее достижение держалось с 18 ноября 2018 года. Тогда на товарищескую встречу "Зенита" с немецким "Шальке-04" пришли 41 214 болельщиков.

Матч с "Трабзонспором" состоялся 15 ноября и завершился победой петербуржцев со счётом 3:0.

В РПЛ "Зенит" занимает первое место, набрав 31 очко после 14 туров.

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