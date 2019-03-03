РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Зенит (Россия)

Урал03.03.19Зенит
Зенит1 - 209.12.18Рубин

Рубин (Россия)

Рубин03.03.19Ахмат
Зенит1 - 209.12.18Рубин

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"Рубин" пошутил о трансфере Азмуна (фото)

Пресс-служба "Рубина" пошутила о бонусах трансфера нападающего Сердара Азмуна в питерский "Зенит".

Твиттер казанцев отреагировал на публикацию "Зенита", в которой было объявлено, что нападающий стал игроком питерского клуба.


За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола.

Азмун – 15-й игрок Бердыева в "Зените". Сколько из них преуспело?
Теги: Зенит Рубин Азмун
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