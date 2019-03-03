"Рубин" пошутил о трансфере Азмуна (фото)

Пресс-служба "Рубина" пошутила о бонусах трансфера нападающего Сердара Азмуна в питерский "Зенит".Твиттер казанцев отреагировал на публикацию "Зенита", в которой было объявлено, что нападающий стал игроком питерского клуба.За пять с половиной сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола.